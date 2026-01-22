Строительная готовность школы на 1250 мест в Ленинском округе превысила 30%
Школу, рассчитанную на 1250 учеников, строят в ЖК «Первый Южный» на территории деревни Тарычёво Ленинского округа. В настоящее время готовность объекта составляет 32%. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.
Строительство началось в ноябре 2024 года.
«В здании уже завершили обустройство фундамента, возвели подземную часть, а также смонтировали монолитные конструкции двух этажей основных учебных блоков и спортзала», — говорится в сообщении.Общая площадь школы превысит 16 тысяч квадратных метров. Там разместят универсальные классы, лаборатории, мастерские, актовый залы, спортивные залы и библиотеку. На прилегающей территории установят стадион, на котором во внеучебное время смогут заниматься спортом жители соседних домов.
Завершить строительство планируют до конца текущего года.