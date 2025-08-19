Новый автовокзал в Котельниках планируют открыть в начале сентября

19 августа 2025, 14:46

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

В Котельниках завершили строительство нового автовокзала, здание сдано в эксплуатацию. Техническое открытие запланировано на начало сентября, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Сейчас идёт финальная наладка автоматизированных систем управления, включая диспетчеризацию, безопасность и противопожарную защиту. Одновременно продолжаются работы по внутренней отделке, устанавливаются вывески. Ожидается поставка мебели и оборудования.

«Проектная пропускная способность автовокзала – 1 тыс. человек в сутки. Для обслуживания пассажиров предусмотрено восемь перронов. Вокзал станет важным транспортным узлом, соединяющим Подмосковье с более чем 120 городами России – Волгоградом, Ростовом-на-Дону, Казанью, Пермью. Предусмотрены также направления в Крым, ДНР и ЛНР», – рассказали в администрации.