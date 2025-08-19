Новый автовокзал в Котельниках планируют открыть в начале сентября
В Котельниках завершили строительство нового автовокзала, здание сдано в эксплуатацию. Техническое открытие запланировано на начало сентября, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Сейчас идёт финальная наладка автоматизированных систем управления, включая диспетчеризацию, безопасность и противопожарную защиту. Одновременно продолжаются работы по внутренней отделке, устанавливаются вывески. Ожидается поставка мебели и оборудования.
«Проектная пропускная способность автовокзала – 1 тыс. человек в сутки. Для обслуживания пассажиров предусмотрено восемь перронов. Вокзал станет важным транспортным узлом, соединяющим Подмосковье с более чем 120 городами России – Волгоградом, Ростовом-на-Дону, Казанью, Пермью. Предусмотрены также направления в Крым, ДНР и ЛНР», – рассказали в администрации.Там добавили, что старое здание автовокзала интегрировали в новый комплекс. Уже начался демонтаж подлежащих реконструкции элементов. По завершении работ его планируют использовать под кассы и досмотровую зону.
После открытия в 2015 году станции метро «Котельники» на вокзал перенесли междугородние и областные рейсы, которые ранее отправляли от автостанции «Выхино». Новый автовокзал продолжит функцию комфортного и современного транспортного узла.