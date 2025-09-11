Новый автовокзал в Котельниках запустят уже в октябре
В Котельниках в октябре откроется новый автовокзал, который сможет обслуживать каждые сутки до 1,5 тыс. пассажиров. Об этом глава городского округа Михаил Соболев доложил в ходе рабочей встречи губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
Автовокзал станет важным транспортным узлом, соединяющим Подмосковье с более чем 120 городами страны – Волгоградом, Ростовом-на-Дону, Казанью, Пермью и многими другими.
Помимо этого, в 2025 году запущено строительство двух новых проездов через городском округ. В планах – капремонт участка Дзержинского шоссе.
«Панируем заложить в госпрограмму средства на модернизацию Дзержинского шоссе. Понимаем, насколько важна эта дорога и для вашего городского округа, и для Дзержинского», – отметил Воробьёв.
Соболев также рассказал об инвестпроектах, которые реализуются в муниципалитете. Так, компания ООО «Терминал Берёзовый» в этом году построила в Котельниках складской комплекс. Инвестиции составили 0,5 млрд рублей. Ещё один склад строит а муниципалитете АО «РАСТРО+». Это 50 млн рублей инвестиций.