Новый автовокзал в Котельниках запустят уже в октябре

11 сентября 2025, 19:28

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Котельниках в октябре откроется новый автовокзал, который сможет обслуживать каждые сутки до 1,5 тыс. пассажиров. Об этом глава городского округа Михаил Соболев доложил в ходе рабочей встречи губернатору Московской области Андрею Воробьёву.





Автовокзал станет важным транспортным узлом, соединяющим Подмосковье с более чем 120 городами страны – Волгоградом, Ростовом-на-Дону, Казанью, Пермью и многими другими.



Помимо этого, в 2025 году запущено строительство двух новых проездов через городском округ. В планах – капремонт участка Дзержинского шоссе.

«Панируем заложить в госпрограмму средства на модернизацию Дзержинского шоссе. Понимаем, насколько важна эта дорога и для вашего городского округа, и для Дзержинского», – отметил Воробьёв.