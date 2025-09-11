В Котельниках осенью откроют новую женскую консультацию

11 сентября 2025, 18:01

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Этой осенью в жилом комплексе «Томилинский бульвар» в Котельниках заработает новая женская консультация на 100 посещений в смену. Об этом глава городского округа Михаил Соболев доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.







«Что касается строительства социальных объектов, то новую поликлинику на 400 посещений в смену мы уже ввели. Также в этом году планируем открыть женскую консультацию на 100 посещений в смену, которую построил инвестор», – рассказал Соболев.