В Котельниках осенью откроют новую женскую консультацию
Этой осенью в жилом комплексе «Томилинский бульвар» в Котельниках заработает новая женская консультация на 100 посещений в смену. Об этом глава городского округа Михаил Соболев доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.
«Что касается строительства социальных объектов, то новую поликлинику на 400 посещений в смену мы уже ввели. Также в этом году планируем открыть женскую консультацию на 100 посещений в смену, которую построил инвестор», – рассказал Соболев.
Ранее сообщалось, что современная поликлиника начала работу в микрорайоне Ковровый в июле.
На встрече обсудили реализацию программ строительства и капремонта социальных объектов, благоустройство, модернизацию системы ЖКХ и расселение аварийного жилья.