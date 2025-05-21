В Раменском задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку на 10 млн рублей

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Сотрудники уголовного розыска из Раменского задержали 18-летнего жителя Барнаула, подозреваемого в пособничестве телефонным мошенникам. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«60-летней жительнице Раменского муниципального округа позвонил неизвестный и представился служащим Почты России. Он сообщил, что ей пришла посылка, однако повреждён трек-номер, и отправление женщине доставят домой. Чтобы получить посылку, она должна была продиктовать код из СМС», – пояснила Петрова.Через несколько минут потерпевшая получила уведомление о подозрительном входе в её аккаунт на портале госуслуг, и ей необходимо позвонить по указанному номеру.
«Пенсионерка позвонила. Ей сообщили, что мошенники завладели её банковскими счетами, но с ней свяжется сотрудник отдела по борьбе с мошенничеством Центробанка и поможет решить проблему. Следуя инструкциям аферистов, женщина обналичила деньги и передала их молодому человеку, с которым встретилась у магазина в посёлке Константиново», – отметила представитель МВД.Через некоторое время женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. Ущерб она оценила в 10 млн рублей.
Полицейские задержали злоумышленника, исполнившего в преступной схеме роль курьера. Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключён под стражу. Правоохранители устанавливают соучастников задержанного.
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Лора Луганская