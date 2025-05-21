Дружину «РОКОН» Раменского округа признали одной из лучших в Подмосковье

Эдуард Малышев (Фото: пресс-служба Раменского г. о.)
Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев наградил благодарственными письмами лучших сотрудников народной дружины «РОКОН» за вклад в охрану общественного порядка, сообщила пресс-служба города Раменское со ссылкой на главу муниципалитета.
По итогам 2024 года «РОКОН» заняла второе место в конкурсе народных дружин региона.
В прошлом году члены дружины 1426 раз вышли на охрану общественного порядка и потратили на это более 7810 часов. За достижения дружина получила денежное вознаграждение и автомобиль «Соболь» от правительства Подмосковья.
В текущем году «РОКОН» продолжит патрулировать общественные пространства. Дружинники уделят особое внимание местам массового скопления молодежи и проживания мигрантов.
Малышев наградил командира «РОКОН» Романа Меркулова и дружинников Сергея Васильева, Викторию Косову и Алексея Власова.
Глава округа уточнил, что ключевая цель дружины — сделать город Раменское комфортным и безопасным для жизни местных жителей.
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