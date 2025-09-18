Новый детский сад на 560 мест построят в Люберцах к 2026 году
В подмосковных Люберцах на Проектируемом проезде продолжается строительство нового детского сада на 560 мест. Монолитные работы уже завершили, в ближайшее время начнут устанавливать окна, рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.
К октябрю планируется закрыть тепловой контур здания, после чего рабочие приступят к внутренней отделке. Объект строят по госпрограмме Московской области с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК).
Здание будет иметь Т-образную форму, состоять из трёх этажей и подвала для инженерных коммуникаций. Общая площадь составит 8,2 тысячи квадратных метров.
В проекте предусмотрели все необходимое: входные группы и помещения охраны, групповые ячейки, медицинский блок, пищеблок, прачечную, залы для музыкальных и физкультурных занятий.
Завершить все работы и открыть детский сад планируют в 2026 году.
Читайте также: