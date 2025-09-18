Новый детский сад на 560 мест построят в Люберцах к 2026 году

18 сентября 2025, 11:15

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В подмосковных Люберцах на Проектируемом проезде продолжается строительство нового детского сада на 560 мест. Монолитные работы уже завершили, в ближайшее время начнут устанавливать окна, рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.