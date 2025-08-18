Новый детский сад в Королёве примет первых воспитанников 1 сентября
Глава Королёва Игорь Трифонов проверил готовность нового детсада на улице Спартаковской, вошедшего в состав образовательного комплекса городской гимназии «Российская школа». 1 сентября он должен принять первых воспитанников, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
«Учреждение полностью укомплектовано персоналом и оснащено всем необходимым для комфортного пребывания детей. Для малышей предусмотрены групповые, кружковые и универсальные залы, кабинеты для занятий, пищеблок и медицинский блок, процедурная и методические кабинеты. Особое впечатление произвёл пищеблок, оснащённый новейшим оборудованием», – отметили в администрации.Там добавили, что современное оснащение и профессиональный коллектив помогут воспитанникам расти здоровыми и получать качественное дошкольное образование.