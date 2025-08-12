Новый корпус гимназии №5 в Дзержинском откроют 1 сентября

12 августа 2025, 10:35

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Корпус гимназии №5 со школой на 1,1 тыс. учеников и детсадом на 100 воспитанников, строят в подмосковном Дзержинском. В настоящее время работы находятся в завершающей стадии. Ход строительства проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области.





Новый корпус, расположенный на Угрешской улице, должен открыться с началом учебного года. Строительство было приостановлено из-за проблем с финансами у подрядчика, однако в прошлом году работы возобновились. Теперь объект готовят к сдаче: устанавливают мебель в кабинетах и оборудование в пищеблоке, а также благоустраивают прилегающую территорию.





«Наша задача — достроить к 1 сентября эту большую школу, которой коллектив педагогов и дети уже дали название – «Успех». Это семиэтажное образовательное учреждение. Здесь уже всё готово», — сказал Андрей Воробьёв.