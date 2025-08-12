Новый корпус гимназии №5 в Дзержинском откроют 1 сентября
Корпус гимназии №5 со школой на 1,1 тыс. учеников и детсадом на 100 воспитанников, строят в подмосковном Дзержинском. В настоящее время работы находятся в завершающей стадии. Ход строительства проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области.
Новый корпус, расположенный на Угрешской улице, должен открыться с началом учебного года. Строительство было приостановлено из-за проблем с финансами у подрядчика, однако в прошлом году работы возобновились. Теперь объект готовят к сдаче: устанавливают мебель в кабинетах и оборудование в пищеблоке, а также благоустраивают прилегающую территорию.
«Наша задача — достроить к 1 сентября эту большую школу, которой коллектив педагогов и дети уже дали название – «Успех». Это семиэтажное образовательное учреждение. Здесь уже всё готово», — сказал Андрей Воробьёв.Он добавил, что старое здание гимназии, расположенное на Томилинской улице, ждёт капитальный ремонт по президентскому проекту. Работы планируется завершить уже к следующему учебному году.
Директор гимназии №5 Наталья Викулова рассказала, что в новом здании предусмотрен блок дополнительного образования, актовый зал на 350 мест, два физкультурных и два тренажёрных зала, столовая на 550 мест, читальный зал с ИТ-зоной и современные просторные кабинеты.