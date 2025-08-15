В реестр математических классов включили более 720 школ Подмосковья

15 августа 2025, 21:40

оригинал Фото: пресс-служба Минбразования МО

721 подмосковная школа включена в реестр математических классов, которые начнут работать с 1 сентября по поручению губернатора Андрея Воробьёва. Они будут функционировать в рамках проекта «Матклассы Подмосковья», сообщили в пресс-службе регионального Минбразования.





Завершён отбор учащихся в 1, 5, 7 и 10 классы. Дети, которые уже учатся в пилотных математических классах и начали углублённое изучение математики в прошлом году, продолжат обучение в 2 и 8 классах.



Проект охватит более 50 тыс. школьников Московской области. В дополнение к основным учебным занятиям для них дополнительно организуют занятия по развитию математических способностей. Для работы в математических классах отобраны педагоги, прошедшие курсы повышения квалификации и добровольную сертификацию.

«Наш мир меняется, и приоритетным направлением научно-технологического развития страны является обеспечение инженерными кадрами. Продолжаем работу по повышению качества массового математического образования в школах Подмосковья», – сказала первый замминистра образования Подмосковья Анна Гребцова.