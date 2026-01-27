Новый фельдшерский пункт открыли в деревне Назарьево

27 января 2026, 17:11

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В деревне Назарьево Павлово-Посадского округа начал работу новый модульный фельдшерский здравпункт. Он будет обслуживать почти 900 жителей Назарьево и соседних населённых пунктов, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.







В пункте оказывают помощь взрослым и детям, проводят первый этап диспансеризации, вакцинацию, оформляют больничные и рецепты на льготные лекарства. Также доступны телемедицинские консультации с врачами поликлиник.



Как отметил зампредправительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин, это первый здравпункт, открытый в регионе в этом году. Всего же в Подмосковье планируют ввести два фельдшерских пункта и два ФАПа.



В здании оборудованы кабинет фельдшера, смотровая, процедурный и прививочный кабинеты. Приём ведётся с 8:00 до 14:00. Записаться можно по номеру 122, через портал «Здоровье» на сайте Госуслуг Московской области, а также через чат-боты в Telegram и MAX.