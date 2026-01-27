В Мытищах задержали сотрудника банка, укравшего у пожилой клиентки 1 млн рублей

27 января 2026, 17:02

оригинал Фото: istockphoto / alice-photo

Мытищинские полицейские задержали сотрудника банка, подозреваемого в хищении более миллиона рублей у пожилой клиентки. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





С заявлением о мошенничестве в дежурную часть обратилась 71-летняя местная жительница.

«Как выяснилось, пожилая женщина посетила местное отделение банка, где один из сотрудников, завладев при исполнении служебных обязанностей её персональными данными, перевёл деньги со счёта пенсионерки по номеру телефона на своё имя. Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника на рабочем месте. Им оказался 21-летний житель Москвы», – сообщила Петрова.