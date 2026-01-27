Волонтёры расчистили снег на территории детского сада в Орехово-Зуеве

27 января 2026, 15:23

оригинал Фото: пресс-служба движения «Волонтёры Подмосковья»

Члены общественного движения «Волонтёры Подмосковья» активно включились в ликвидацию последствий мощного снегопада, обрушившегося на столичный регион в ночь на 27 января. В Орехово-Зуеве волонтёры взялись за уборку территории одного из детсадов. Об этом сообщает пресс-служба движения.





В приоритетах у коммунальщиков расчистка тротуаров, межквартальных проездов и прочих общественных пространств, так что помощь волонтёров оказалась очень кстати.





«Ребята убрали снеговые навалы у входной группы, с дорожек и лестниц, чтобы путь из садика для малышей был комфортным», — говорится в сообщении.