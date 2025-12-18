В подмосковной деревне Внуково построят блочно-модульную котельную
Блочно-модульную котельную мощностью 16,3 МВт планируют построить в деревне Внуково Дмитровского муниципального округа. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.
Извещение о торгах разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, построить котельную и поставить туда всё необходимое оборудование. Работы планируется завершить в 2027 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 364 миллиона 143 тысячи 960 рублей. Заявки на подряд принимаются до 29 декабря. Финансировать строительство будут из областного и окружного бюджетов.