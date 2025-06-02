Театральный фестиваль «Мелиховская весна» посетили более 6,5 тыс. зрителей
Более 6,5 тыс. человек посетили юбилейный XXV Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна», который проходил с 23 мая по 1 июня в музее-заповеднике Чехова «Мелихово». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Фестиваль увидели больше 6,5 тыс. зрителей. Не помешала театральным впечатлениям комплексная реконструкция, которая проходит в настоящий момент на территории усадьбы Антона Павловича Чехова. К следующему фестивалю будут отреставрированы её главные объекты, включая дом писателя и флигель, где он создал знаменитую «Чайку», – сказал министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.
Любителям театра представили как постановки по произведениям Чехова, так и пьесы о жизни русского классика. В спецпрограмму этого года вошли также спектакли по произведениям Шекспира.
В фестивале участвовали более 20 коллектив из разных городов России, а также из Белоруссии, Казахстана и Китая. Всего для участия в программе этого года было подано 142 заявки из 18 стран.
В рамках фестиваля состоялось свыше 30 мероприятий. Помимо спектаклей, гостям предложили творческие встречи с режиссёрами и артистами.