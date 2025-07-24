Новый фестиваль соберёт танцоров уличных направлений со всего Подмосковья
В Подмосковье впервые пройдёт фестиваль «Кубок Московской области по брейкингу и хип-хопу «Область танцевальных культур». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Область танцевальных культур» – уникальный фестиваль, продолжающий череду культурных событий Подмосковья, которые открывают таланты детей и молодежи. Нас ждут не просто зрелищные танцы, а настоящий дух состязаний. Танцоры продемонстрируют свои навыки и мастерство на танцполе друг напротив друга и вдохновятся выступлениями танцоров мирового уровня», – рассказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.Проект позволит выступить начинающим и профессиональным танцевальным коллективам и солистам из Подмосковья. Оставить заявку на участие в Кубке можно на сайте.
Подробнее о порядке отборочных этапов и составе международного жюри можно узнать по ссылке.
Главными призами в разных номинациях станут поездки на фестивали в Дубай и Китай.
«Кубок Московской области по брейкингу и хип-хопу «Область танцевальных культур» пройдёт с 30 августа по 14 сентября. Завершится проект гала-концертом, в рамках которого также состоится турнир между сборной России и сборной мира по брейкингу.