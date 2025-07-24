Новый фестиваль соберёт танцоров уличных направлений со всего Подмосковья

24 июля 2025, 20:17

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Подмосковье впервые пройдёт фестиваль «Кубок Московской области по брейкингу и хип-хопу «Область танцевальных культур». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.







«Область танцевальных культур» – уникальный фестиваль, продолжающий череду культурных событий Подмосковья, которые открывают таланты детей и молодежи. Нас ждут не просто зрелищные танцы, а настоящий дух состязаний. Танцоры продемонстрируют свои навыки и мастерство на танцполе друг напротив друга и вдохновятся выступлениями танцоров мирового уровня», – рассказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.