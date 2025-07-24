В России запустили уникальный телеканал с архивными материалами Госфильмофонда
Видео: пресс-служба Госфильмофонда РФ
В России создали уникальный развлекательно-познавательный кабельный телеканал «Госфильмофонд. Машина времени». Он уже начал постоянное вещание, сообщил в пресс-службе Госфильмофонда России.
«Госфильмофонд. Машина времени» – первый в мире телеканал, транслирующий уникальную коллекцию архивных материалов фонда, в том числе ранее неизвестных широкой публике. В сетку вещания входит документальная кинохроника, рассказывающая о жизни нашей страны и гражданах, проживающих в разных её уголках. Прямой эфир канала доступен на платформах Кинопоиск и Wink. Ожидается его появление на МТС, Окко, Premiere и других платформах», – говорится в сообщении.Телеканал ведёт круглогодичное вещание в формате высокой чёткости HD. Его охват превышает 100 млн человек по всей России. Это безопасная территория для семейного просмотра.
Создатель канала – Госфильмофонд России при поддержке Министерства культуры страны.