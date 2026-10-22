В Московской области за пять лет построили и обновили около 80 поликлиник

22 октября 2026, 12:38

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Масштабная работа по развитию первичного звена здравоохранения проводится в Московской области. С 2022 года в регионе капитально отремонтировали и построили 78 поликлиник. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв в интервью телеканалу 360.





В настоящее время в первичном звене в Подмосковье работают 1 259 медицинских учреждений.





«С 2022 года построили 42 объекта и 36 капитально отремонтировали. В этом году открыли поликлинику на 500 посещений в смену в Ногинске, на 1000 посещений — в Королеве», — сказал Воробьёв.