В Московской области за пять лет построили и обновили около 80 поликлиник
Масштабная работа по развитию первичного звена здравоохранения проводится в Московской области. С 2022 года в регионе капитально отремонтировали и построили 78 поликлиник. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв в интервью телеканалу 360.
В настоящее время в первичном звене в Подмосковье работают 1 259 медицинских учреждений.
«С 2022 года построили 42 объекта и 36 капитально отремонтировали. В этом году открыли поликлинику на 500 посещений в смену в Ногинске, на 1000 посещений — в Королеве», — сказал Воробьёв.Он также отметил, что продолжается переоснащение поликлиник: туда поставляют самую современную аппаратуру. Кроме того, проводится системная работа по привлечению медицинских кадров. Для них действует ряд мер поддержки, включающий компенсацию за аренду жилья, социальную ипотеку и различные стимулирующие выплаты.