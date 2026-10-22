Проект «Москва — область» охватил более 60 автобусных маршрутов
63 маршрута общественного транспорта, связывающих Подмосковье со столицей, передали на обслуживание Мосгортранса в рамках проекта «Москва — область». Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв в интервью телеканалу 360.
Освободившиеся автобусы выпустили на востребованные областные маршруты.
«Передали столице 63 маршрута в восьми округах: Мытищах, Краснознаменске, Власихе, Солнечногорске, Долгопрудном, Одинцове, Красногорске и Химках. У «Мострансавто» высвободились 315 автобусов, которые направили на внутренние линии», — сказал Воробьёв.Он уточнил, что 258 машин добавили туда, где не хватало транспорта. В основном это маршруты к ж/д станциям, пересадочным узлам и метро. Кроме того, также заменили 57 устаревших автобусов.