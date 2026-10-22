Участок Южно-Лыткаринской автодороги останется бесплатным

22 октября 2026, 12:28

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Трасса ЮЛА, основной ход по которой открыли в сентябре текущего года, станет платной, но проезд по одному участку останется свободным. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью телеканалу 360.





ЮЛА проходит через четыре округа и соединяет семь федеральных трасс. В настоящее время в сутки по ней проезжают 33,7 тыс. автомобилей.





«Южно-Лыткаринскую автодорогу построили с привлечением средств инвесторов, платный проезд был предусмотрен изначально. Стоимость составит не более 30 рублей за километр», — сказал Воробьёв.