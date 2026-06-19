Новый гастровидеоскоп запустят в Центре амбулаторной онкопомощи в Сергиевом Посаде

19 июня 2026, 22:09

оригинал Фото: пресс-служба администрации Сергиево-Посадского г. о.

В Центре амбулаторной онкологической помощи в Сергиевом Посаде начнут использовать современный гастровидеоскоп. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Эндоскопическое оборудование стоимостью 2,5 миллиона рублей в канун Дня медицинского работника Сергиево-Посадской больнице передала компания «Новые технологии и материалы». О потребности медучреждения в таком аппарате компании сообщила глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова. Компания охотно откликнулась на запрос

«День медика для моей семьи – не чужой праздник. Моя мама всю жизнь проработала в медицине. Трудилась во второй гинекологии в ЦРБ, заканчивала в роддоме. Поэтому вдвойне приятно в такой замечательный и важный для нашей страны праздник сделать подарок не только врачам, но и пациентам, которым он понадобится», – сказал гендиректор АО «Новые технологии и материалы» Александр Карпенко.