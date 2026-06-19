Врачи Центра Рошаля спасли ребёнка с вросшими в желудок магнитами
Трёхлетнего мальчика с десятью магнитами в желудке, частично проникшими в подслизистый слой органа, спасли врачи Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Магниты малыш нашёл и проглотил дома. Родители быстро заметили это и вызвали скорую помощь.
«Магниты представляют серьёзную опасность для организма. Если не извлечь их вовремя, они могут вызвать перфорацию, что чревато необратимыми изменениями и необходимостью полостной операции. Но в этом случае мы успели провести эндоскопическое вмешательство: щипцами «крысиный зуб» извлекли сначала три магнита из просвета, а потом ещё семь — из подслизистого слоя желудка. Операция, выполненная без единого разреза, прошла успешно», — рассказал заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения Александр Иноземцев.На следующий день после операции мальчика выписали домой.