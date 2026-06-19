В 27 парках Подмосковья в выходные можно будет пройти медосмотр

19 июня 2026, 15:37

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

20 и 21 июня в парках Московской области вновь пройдёт акция по проверке здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.





Базовое обследование могут пройти все желающие старше 18 лет

«Мы стремимся сделать диагностику максимально доступной для жителей. Формат выездных обследований в парках позволяет проверить здоровье без предварительной записи и посещения поликлиники. В эти выходные бригады медиков будут работать в 27 парках Подмосковья», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.