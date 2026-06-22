Новый комплекс в Дубне будет выпускать свыше 30 миллионов лекарств в год
На территории особой экономической зоны «Дубна» построили вторую очередь научно-исследовательского и производственного комплекса компании «ПСК Фарма». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Предприятие будет выпускать онкологические, гормональные и инъекционные препараты.
«Каждый года там смогут производить более 30 миллионов лекарств. Линии рассчитаны на выпуск таблеток, капсул, препаратов во флаконах, гормональных и инъекционных лекарств. Объём инвестиций в проект составил 380 миллионов рублей. После запуска производства на нём планируют создать более 50 рабочих мест», – рассказали в ведомстве.
Застройщиком выступило ООО «ПСК Фарма». Подмосковный Главгосстройнадзор проверил объект и выдал заключение о соответствии проектной документации. В ближайшее время фармацевтический комплекс введут в эксплуатацию.