Новый корпус бактериологической лаборатории открылся в Пушкино
В филиале Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера в Пушкино начал работу новый корпус бактериологической лаборатории. После капитального ремонта бывший хозяйственный блок переоборудовали под современную лабораторию, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин рассказал, что новый корпус позволяет специалистам проводить больше исследований и использовать современные методы диагностики.
«Это помогает быстрее и точнее выявлять заболевание, определять его особенности и подбирать необходимое лечение. За год специалисты смогут проводить до 300 тыс. исследований — на 30% больше, чем до открытия нового корпуса лаборатории», — сказал Забелин.В лаборатории работают 15 специалистов. Они проводят молекулярно-генетические, клинические микробиологические исследования и иммунодиагностику, а также самостоятельно готовят питательные среды. В корпусе предусмотрели разделение на чистую и грязную зоны, санитарный пропускник и отдельные потоки для сотрудников и биоматериала.
«Благодаря открытию нового корпуса БАК-лаборатории теперь у нас выстроена чёткая система: потоки исследований — диагностика туберкулёза, медицинская микробиология — надёжно разделены. Отдельная гордость — это ПЦР-блок с четырьмя зонами: такая планировка исключает риски и гарантирует точность результатов», — отметил главный внештатный специалист по медицинской микробиологии Сергей Лазебный.Помещения оборудовали автоматизированными инженерными системами, климатическим оборудованием и установками для ультрафиолетового обеззараживания. Новый корпус также станет площадкой для апробации современных лабораторных методик: специалисты смогут тестировать диагностические системы и внедрять эффективные методы в работу лабораторной службы.