Новый корпус на 53 квартиры сдали в подмосковном «Ангелово-Резиденц»
В жилом комплексе «Ангелово-Резиденц» в Красногорске ввели в эксплуатацию новый многоквартирный дом. Разрешение застройщику АО СЗ «Росинка-Сервис» выдало Министерство жилищной политики Московской области.
В новом корпусе — 53 квартиры. Общая площадь дома превышает 5 000 м². Кварталы выполнили в едином архитектурном стиле — дома образуют замкнутые кольца, что помогает сохранять тишину во дворах.
Во дворах специалисты оборудовали детские площадки и зоны отдыха, озеленили территорию.
На территории ЖК уже работают детский сад на 120 мест, салон красоты, действует круглосуточная охрана. Для жителей обустроили детские и спортивные площадки, футбольный центр, прогулочные зоны, открыли ресторан. В планах — строительство еще одного детского сада для 150 малышей и школы на 570 учеников.
Застройщики Подмосковья — ПИК, ГК «Самолет», ГК «Гранель», ГК ФСК и другие — возводят социнфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных средств.
Читайте также: