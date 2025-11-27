Новый корпус на 53 квартиры сдали в подмосковном «Ангелово-Резиденц»

27 ноября 2025, 08:58

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

В жилом комплексе «Ангелово-Резиденц» в Красногорске ввели в эксплуатацию новый многоквартирный дом. Разрешение застройщику АО СЗ «Росинка-Сервис» выдало Министерство жилищной политики Московской области.