В подмосковном Подольске начали капремонт дошкольного отделения школы №27
В Подольске начали капитальный ремонт дошкольного отделения школы №27 на улице Подольская, д.6А. Подрядчик уже приступил к демонтажу внутренних конструкций и кровли. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.
Работы проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекту «Семья».
«На площадке ведутся демонтажные работы — на крыше снимают старую кровлю, стены очищают от штукатурки, а также демонтируют устаревшие инженерные коммуникации», — рассказал министр стройкомплекса Московской области Александр Туровский.В здании детского сада площадью 1847,9 м² строители обновят кровлю и водосточную систему, модернизируют инженерные сети и пищеблок, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы проведут во всех групповых помещениях и на кухне. Фасад здания также обновят, а прилегающую территорию благоустроят.
Обновленное дошкольное отделение планируют открыть в 2026 году. После ремонта здание станет безопасным и комфортным для детей, а территория вокруг — удобной для прогулок и игр.