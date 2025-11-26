В подмосковном Подольске начали капремонт дошкольного отделения школы №27

26 ноября 2025, 12:34

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Подольске начали капитальный ремонт дошкольного отделения школы №27 на улице Подольская, д.6А. Подрядчик уже приступил к демонтажу внутренних конструкций и кровли. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.







Работы проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекту «Семья».



«На площадке ведутся демонтажные работы — на крыше снимают старую кровлю, стены очищают от штукатурки, а также демонтируют устаревшие инженерные коммуникации», — рассказал министр стройкомплекса Московской области Александр Туровский.