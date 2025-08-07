В Павловском Посаде 9 августа состоится фестиваль спорта

07 августа 2025, 11:55

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Фестиваль спорта «Победа» проведут в городском парке культуры и отдыха в Павловском Посаде в субботу, 9 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В программе фестиваля тренировки, мастер-классы и даже занятие по начальной военной подготовке.





«Праздник начнётся с массовой зарядки на главной сцене парка. Затем в белой беседке всех желающих ждёт курс НВП «На защиту становись», а для детей студия «Пластилиновая ворона» проведёт мастер-классы «Кубок победителя», — говорится в сообщении.