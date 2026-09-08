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В деревне Полушкино ликвидировали нелегальную торговую точку

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Нелегальную точку сезонной торговли овощами и фруктами ликвидировали в деревне Полушкино Раменского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Работа по приведению объектов нестационарной торговли в соответствие с нормами проводится по всей Московской области по распоряжению губернатора региона Андрея Воробьёва.

«Мы стараемся убирать то, что не нравится жителям и не соответствует требованиям. И тщательно следим за новыми объектами», — сказал замглавы Раменского округа Александр Пивоваров.
А начальник Управления потребительского рынка, инвестиций и развития предпринимательства администрации Раменского округа Вадим Уланов рассказал, что при выявлении нелегальной торговой точки её владелец может в течение 15 дней ликвидировать её самостоятельно. В противном случае это делают окружные власти.
Лев Каштанов

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