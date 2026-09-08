В деревне Полушкино ликвидировали нелегальную торговую точку
Нелегальную точку сезонной торговли овощами и фруктами ликвидировали в деревне Полушкино Раменского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Работа по приведению объектов нестационарной торговли в соответствие с нормами проводится по всей Московской области по распоряжению губернатора региона Андрея Воробьёва.
«Мы стараемся убирать то, что не нравится жителям и не соответствует требованиям. И тщательно следим за новыми объектами», — сказал замглавы Раменского округа Александр Пивоваров.А начальник Управления потребительского рынка, инвестиций и развития предпринимательства администрации Раменского округа Вадим Уланов рассказал, что при выявлении нелегальной торговой точки её владелец может в течение 15 дней ликвидировать её самостоятельно. В противном случае это делают окружные власти.