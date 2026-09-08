В деревне Полушкино ликвидировали нелегальную торговую точку

08 сентября 2026, 17:50

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Нелегальную точку сезонной торговли овощами и фруктами ликвидировали в деревне Полушкино Раменского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Работа по приведению объектов нестационарной торговли в соответствие с нормами проводится по всей Московской области по распоряжению губернатора региона Андрея Воробьёва.





«Мы стараемся убирать то, что не нравится жителям и не соответствует требованиям. И тщательно следим за новыми объектами», — сказал замглавы Раменского округа Александр Пивоваров.