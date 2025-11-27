Новые квартиры получат жители аварийных домов в подмосковной Коломне

27 ноября 2025, 10:16

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

В городском округе Коломна продолжают переселение жителей из ветхого и аварийного жилья. Работы идут при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва и Министерства строительного комплекса региона. Программа направлена на улучшение жилищных условий и расселение аварийного фонда, сообщили в подмосковном Минжиле.