Новые квартиры получат жители аварийных домов в подмосковной Коломне
В городском округе Коломна продолжают переселение жителей из ветхого и аварийного жилья. Работы идут при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва и Министерства строительного комплекса региона. Программа направлена на улучшение жилищных условий и расселение аварийного фонда, сообщили в подмосковном Минжиле.
Всего в Коломне планируют расселить жителей 48 аварийных многоквартирных домов. Общая площадь этих зданий превышает 36 000 м².
В 2025 году Администрация округа перешла к активному этапу реализации программы. Муниципалитет закупает 30 благоустроенных квартир для 104 жителей, которые сейчас живут в аварийных домах. До конца 2025 года 21 квартиру получат 72 человека. Остальные квартиры передадут новым владельцам в первом квартале 2026 года.
По условиям программы расселить все 48 аварийных домов должны до 31 декабря 2029 года. При этом Администрация округа планирует ускорить этот процесс. Жители смогут переехать в новые квартиры значительно раньше установленного срока — до 1 сентября 2027 года.
Параллельно в Коломне решают проблему ветхого жилья через реновацию. При поддержке Министерства жилищной политики Московской области и Фонда КРТ в прошлом году запустили первый проект комплексного развития территорий. Он предусматривает строительство 9 000 м² нового жилья, из которых 500 м² направят на переселение жителей из аварийного фонда.
В ноябре 2025 года в Коломне заключили ещё один договор КРТ. Он предусматривает строительство более 20 000 м² нового жилья и передачу 1 000 м² под переселение. За счёт внебюджетных средств новые квартиры в рамках этих проектов получат 65 жителей округа.
Читайте также: