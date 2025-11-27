Достижения.рф

Новые квартиры получат жители аварийных домов в подмосковной Коломне

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

В городском округе Коломна продолжают переселение жителей из ветхого и аварийного жилья. Работы идут при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва и Министерства строительного комплекса региона. Программа направлена на улучшение жилищных условий и расселение аварийного фонда, сообщили в подмосковном Минжиле.



Всего в Коломне планируют расселить жителей 48 аварийных многоквартирных домов. Общая площадь этих зданий превышает 36 000 м².

В 2025 году Администрация округа перешла к активному этапу реализации программы. Муниципалитет закупает 30 благоустроенных квартир для 104 жителей, которые сейчас живут в аварийных домах. До конца 2025 года 21 квартиру получат 72 человека. Остальные квартиры передадут новым владельцам в первом квартале 2026 года.

​Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
По условиям программы расселить все 48 аварийных домов должны до 31 декабря 2029 года. При этом Администрация округа планирует ускорить этот процесс. Жители смогут переехать в новые квартиры значительно раньше установленного срока — до 1 сентября 2027 года.

Параллельно в Коломне решают проблему ветхого жилья через реновацию. При поддержке Министерства жилищной политики Московской области и Фонда КРТ в прошлом году запустили первый проект комплексного развития территорий. Он предусматривает строительство 9 000 м² нового жилья, из которых 500 м² направят на переселение жителей из аварийного фонда.

В ноябре 2025 года в Коломне заключили ещё один договор КРТ. Он предусматривает строительство более 20 000 м² нового жилья и передачу 1 000 м² под переселение. За счёт внебюджетных средств новые квартиры в рамках этих проектов получат 65 жителей округа.
Ирина Паршина

