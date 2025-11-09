В Красноармейске обновят школу №1 к новому учебному году
В Красноармейске Пушкинского округа заключили контракт на капремонт школы №1. Его выполнит подрядчик ООО «СТК». Работы начнут в ближайшее время, а завершить их планируют к 2026 году, сообщили в подмосковном Минстрое.
В школе обновят кровлю, утеплят фасад и входную группу, заменят окна, двери, сантехнику, системы отопления, вентиляции и канализации. Классы отремонтируют, закупят новую мебель и оборудование. Благоустроят территорию — разместят современные зоны для отдыха и занятий спортом.
Ремонт проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджета Московской области.
Обновленная школа станет безопасным и комфортным пространством для учеников, а еще позволит педагогам работать с современными учебными материалами и оборудованием.
