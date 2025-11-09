В Красноармейске обновят школу №1 к новому учебному году

09 ноября 2025, 12:27

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Красноармейске Пушкинского округа заключили контракт на капремонт школы №1. Его выполнит подрядчик ООО «СТК». Работы начнут в ближайшее время, а завершить их планируют к 2026 году, сообщили в подмосковном Минстрое.