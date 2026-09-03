Новый мост через реку Македонку в Малаховке получил официальное имя

03 сентября 2026, 10:45

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

В Люберцах подвели итоги общественного голосования по выбору названия для нового моста через реку Македонку в поселке Малаховка. Большинство жителей поддержало название Телешовский мост, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Вопрос о наименовании объекта был вынесен на заседание Общественной палаты округа. Краеведы изучили архивные документы и предложили увековечить память семьи Телешовых, деятельность которых сыграла ключевую роль в развитии поселка в конце XIX городском округе – начале XX века.

«Мы называем не для себя, а для будущих поколений. А значит, в основе решения должны лежать исторические факты», – отметил председатель Общественной палаты Андрей Шестаков.

«Семья Телешовых внесла значительный вклад в развитие благотворительности, здравоохранения и образования в нашем регионе. Телешовы и их единомышленники были организаторами Малаховской гимназии, а во время Первой мировой войны семья открыла лазарет. В те же годы супруга Телешова стала организатором Быковской земской больницы. Телешовы более чем заслужили, чтобы память о них была увековечена в топонимике поселка», – рассказала заведующая научно-просветительской службой Музея истории и культуры Малаховка Дарья Давыдова.