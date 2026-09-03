Жителей Подмосковья пригласили на Всероссийский конкурс «Юный Управдом»

03 сентября 2026, 14:30

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Стартовал приём заявок на участие в IV Всероссийском конкурсе детей и молодежи «Юный Управдом – созидатель благоприятной среды проживания». Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.