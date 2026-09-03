Жителей Подмосковья пригласили на Всероссийский конкурс «Юный Управдом»
Стартовал приём заявок на участие в IV Всероссийском конкурсе детей и молодежи «Юный Управдом – созидатель благоприятной среды проживания». Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
К участию приглашаются жители России в возрасте от семи до 25 лет, готовые предложить свои идеи по развитию городской и сельской среды.
Задача конкурса – создать механизм прямого участия молодого поколения в управлении своими домами и благоустройстве территорий.
Конкурсные работы принимаются в трех возрастных категориях. Участники могут представить проекты в таких номинациях, как «Мой дом – мой двор», «Моя школа», «Мой район», «Мой зелёный город», а также в номинациях, посвященных информационным технологиям в управлении городом и созданию доступной среды для маломобильных групп населения.
Для педагогов предусмотрена номинация «Урок «Дом начинается с меня».
Регистрация и приём конкурсных материалов открыты до 9 ноября. Все детали, требования к проектам и форма для заполнения опубликованы на официальном сайте.
Сначала работы оцениваются заочно. Лучшие авторы будут приглашены в Москву на финал, который пройдёт с 17 по 19 декабря. Участники защитят свои проекты перед экспертным жюри.
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