В Подмосковье начали модернизацию системы обводнения торфяников
В Московской области началась модернизация гидротехнических сооружений системы обводнения торфяников. Об этом сообщили в Минэнерго Подмосковья.
Был создан Технический совет, который проводит обследования комплексов, оценивает их техническое состояние и формирует решения по ремонту и модернизации объектов. Первые проекты уже перешли в практическую стадию.
Заключён государственный контракт на ремонт 10 гидротехнических сооружений в четырех муниципалитетах: четырёх – в Шатуре, трёх – в Луховицах, двух – в Орехово-Зуевском округе и одного – в Егорьевске. 3 сентября работы начались в Луховицах, на остальных объектах они стартуют в течение сентября.
«В этом году мы впервые выстроили системную работу по их модернизации: создан Технический совет, проводим обследования, определяем необходимые технические решения и на их основе формируем проекты. Первые 10 сооружений уже вошли в ремонт. Задача – последовательно пройти всю систему и сформировать программу дальнейшей модернизации», – сказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.Всего в эксплуатации МОС АВС находятся 76 комплексов гидротехнических сооружений системы обводнения торфяников общей площадью около 73 000 гектаров.