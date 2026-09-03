В Подмосковье начали модернизацию системы обводнения торфяников

03 сентября 2026, 10:15

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

В Московской области началась модернизация гидротехнических сооружений системы обводнения торфяников. Об этом сообщили в Минэнерго Подмосковья.





Был создан Технический совет, который проводит обследования комплексов, оценивает их техническое состояние и формирует решения по ремонту и модернизации объектов. Первые проекты уже перешли в практическую стадию.



Заключён государственный контракт на ремонт 10 гидротехнических сооружений в четырех муниципалитетах: четырёх – в Шатуре, трёх – в Луховицах, двух – в Орехово-Зуевском округе и одного – в Егорьевске. 3 сентября работы начались в Луховицах, на остальных объектах они стартуют в течение сентября.

«В этом году мы впервые выстроили системную работу по их модернизации: создан Технический совет, проводим обследования, определяем необходимые технические решения и на их основе формируем проекты. Первые 10 сооружений уже вошли в ремонт. Задача – последовательно пройти всю систему и сформировать программу дальнейшей модернизации», – сказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.