Новый переход под железной дорогой в Раменском откроют в третьем квартале

25 февраля 2026, 18:59

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Открыть новый подземный пешеходный переход под железной дорогой между станциями Быково и Удельная в Раменском муниципальном округе планируют в третьем квартале этого года. Сейчас его строительство продолжается, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.





Переход соединит Южный проспект и улицу Интернациональную. Его общая строительная готовность превышает 80%.

«Открыть переход рассчитывают в третьем квартале 2026 года. Он уже в высокой степени готовности. Завершено устройство входных групп, деформационных швов и узлов изоляции. Сейчас на стройплощадке монтируют остекление павильонов, проводят отделочные работы внутри. Параллельно приступили к монтажу опалубки для парапета и отделке фасадов входных групп», – рассказал министр.