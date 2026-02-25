Новый переход под железной дорогой в Раменском откроют в третьем квартале
Открыть новый подземный пешеходный переход под железной дорогой между станциями Быково и Удельная в Раменском муниципальном округе планируют в третьем квартале этого года. Сейчас его строительство продолжается, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Переход соединит Южный проспект и улицу Интернациональную. Его общая строительная готовность превышает 80%.
«Открыть переход рассчитывают в третьем квартале 2026 года. Он уже в высокой степени готовности. Завершено устройство входных групп, деформационных швов и узлов изоляции. Сейчас на стройплощадке монтируют остекление павильонов, проводят отделочные работы внутри. Параллельно приступили к монтажу опалубки для парапета и отделке фасадов входных групп», – рассказал министр.
Переход обеспечит жителям безопасный проход через пути МЦД-3. Протяженность тоннельной части объекта составит 50 метров. Его оборудуют с учётом доступа маломобильных граждан. Возле перехода обустроят пешеходную зону.
Строительство пешеходного перехода в районе платформы Быково связано с развитием МЦД-3.