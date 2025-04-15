Новый пешеходный переход над ж/д путями в Лобне откроют в июле

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Надземный пешеходный переход через ж/д пути Савёловского направления строят в Лобне — между улицами Кольцевая и Полевая, завершить работы и сдать объект в эксплуатацию планируется в июле текущего года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«На объекте стартовал монтаж металлоконструкций башни-схода со стороны улицы Кольцевая, продолжается монтаж металлоконструкций со стороны улицы Полевая. Параллельно продолжается устройство опор пешеходного перехода», — говорится в сообщении.Переход включает в себя пролётное строение и башни-сходы, спроектированные с учётом потребности маломобильных пешеходов. Переход будет остеклён антивандальными материалами, предусмотрено также внутреннее освещение и обустройство пешеходной зоны со стороны Полевой улицы.
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