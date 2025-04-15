Расписание электричек Киевского направления изменится с 17 апреля

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График движения пригородных поездов Киевского направления изменится с 17 апреля из-за капитального ремонта пути на участке между станциями Бекасово-1 и Латышская, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«Технологические «окна» по 48 часов назначены с 00:05 17 апреля до 00:05 19 апреля, а также в те же часы в будние дни месяца: 21-23, 24-26 и 28-29 апреля. Во время работ движение поездов будет организовано по соседним путям, что повлияет на расписание электричек преимущественно дальних маршрутов: у ряда поездов изменится время отправления и прибытия, число остановок, а некоторые электрички отменят», — говорится в сообщении.Уточнить актуальное расписание пассажиры могут на станциях и вокзалах, а также онлайн — на сайте РЖД или в приложении «РЖД Пассажирам».
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