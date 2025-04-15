С начала года Мострансавто сдало на утилизацию более 10 тысяч изношенных шин

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В течение последних месяцев 2025 года, согласно контракту с компанией, занимающейся вывозом и последующей утилизацией изношенных шин, Мострансавто передало на переработку более 10 тысяч покрышек, потерявшие эксплуатационные характеристики, общим весом около 300 тонн, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Специализированная компания занимается переработкой шин в резиновую крошку, которая затем используется для создания безопасных напольных покрытий для детских площадок, дорожного покрытия и кровельных материалов.
В Мострансавто налажен процесс утилизации не только изношенных шин, но и других компонентов, утративших свои потребительские свойства. За первые месяцы года предприятие сдало на переработку 26 тонн запчастей, которые не подлежат восстановлению.
Таким же образом компания поступила с отработанными моторными и трансмиссионными маслами — с начала года было сдано на утилизацию 28 кубометров масла.
Следует отметить, что автобусы Мострансавто оснащены всесезонными шинами, которые обновляются в соответствии с эксплуатационными правилами и потребностями автопарка.
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В Мострансавто налажен процесс утилизации не только изношенных шин, но и других компонентов, утративших свои потребительские свойства. За первые месяцы года предприятие сдало на переработку 26 тонн запчастей, которые не подлежат восстановлению.
Таким же образом компания поступила с отработанными моторными и трансмиссионными маслами — с начала года было сдано на утилизацию 28 кубометров масла.
Следует отметить, что автобусы Мострансавто оснащены всесезонными шинами, которые обновляются в соответствии с эксплуатационными правилами и потребностями автопарка.
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Дайана Хусинова