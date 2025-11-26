Новый подрядчик продолжит ремонт тоннеля под Волгой в Дубне
В Дубне вновь стартовал капитальный ремонт тоннеля под Волгой. Глава наукограда Максим Тихомиров обсудил ход работ с представителями новой подрядной организации, сообщили в Администрации городского округа Дубна.
На объекте уже обустраивают строительные городки со стороны южного и северного порталов. Проезд через тоннель закрыли ещё в 2019 году для ремонта, но прежнюю компанию признали банкротом. Судебный процесс с ней завершили, после чего провели новые торги.
«ФГУП «Канал имени Москвы» заключил контракт с АО «Единые коммунальные системы». Этот подрядчик на канале уже работал, зарекомендовал себя с хорошей стороны, все выполнив качественно», — рассказал начальник Волжского района гидротехнических сооружений Сергей Антонов.Специалисты сначала укрепят бетонные своды тоннеля, а затем заасфальтируют дорожную часть и служебные тротуары. Ремонт планируют завершить к ноябрю 2026 года.
«Вместе с коллегами из ФГБУ «Канал им. Москвы» будем следить за ходом работ», — добавил глава Дубны Максим Тихомиров.