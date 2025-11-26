Новый подрядчик продолжит ремонт тоннеля под Волгой в Дубне

26 ноября 2025, 17:09

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Дубна

В Дубне вновь стартовал капитальный ремонт тоннеля под Волгой. Глава наукограда Максим Тихомиров обсудил ход работ с представителями новой подрядной организации, сообщили в Администрации городского округа Дубна.





На объекте уже обустраивают строительные городки со стороны южного и северного порталов. Проезд через тоннель закрыли ещё в 2019 году для ремонта, но прежнюю компанию признали банкротом. Судебный процесс с ней завершили, после чего провели новые торги.





«ФГУП «Канал имени Москвы» заключил контракт с АО «Единые коммунальные системы». Этот подрядчик на канале уже работал, зарекомендовал себя с хорошей стороны, все выполнив качественно», — рассказал начальник Волжского района гидротехнических сооружений Сергей Антонов.

​Фото: пресс-служба Администрации городского округа Дубна



«Вместе с коллегами из ФГБУ «Канал им. Москвы» будем следить за ходом работ», — добавил глава Дубны Максим Тихомиров.