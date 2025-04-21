Новый пост скорой помощи в Балашихе будет обслуживать около 9 тыс. жителей

Фото пресс-служба Минздрава МО
В микрорайоне Саввино городского округа Балашиха начал работу новый пост скорой помощи. Он будет обслуживать семь населённых пунктов, в которых проживают около 9 тыс. человек, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Балашиха – один из самых быстрорастущих городских округов региона. Поэтому здесь особенно важно создавать инфраструктуру для жителей. Новый пост позволит повысить доступность и скорость оказания медицинской помощи. Пост оснащён всем необходимым для отдыха и для работы сотрудников», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Фото пресс-служба Минздрава МО
Новый пост рассчитан на работу трёх круглосуточных бригад. В здании оборудованы комнаты отдыха для сотрудников, кабинеты врачей, фельдшеров и другие помещения.
Читайте также:
Подмосковные хирурги прооперировали подростка с шестью пальцами
Глава подмосковного Минздрава Забелин предупредил об опасности открытых окон
В НИКИ детства посоветовали научить ребёнка падать с велосипеда или самоката
Лора Луганская