Подмосковные хирурги прооперировали подростка с шестью пальцами

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы прооперировали подростка с шестью пальцами на ноге. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В клинику обратились родители 15-летнего школьника. Патология доставляла ему физический дискомфорт и трудности в подборе обуви. После диагностических мероприятий врачи приняли решение о плановом хирургическом лечении.
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«Пациенту проведена реконструктивная операция и удаление шестого пальца. Подростку создано анатомически верное строение стопы и предупреждён физический дискомфорт, от которого он ежедневно страдал», – рассказала врач-травматолог-ортопед МОДКТОБ Джамиля Кукуева.Она добавила, что со временем функциональность стопы придёт в норму, а последствия патологии исчезнут. Сейчас мальчик уже готовится к выписке.
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Лора Луганская