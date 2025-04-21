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Подмосковные хирурги прооперировали подростка с шестью пальцами

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы прооперировали подростка с шестью пальцами на ноге. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В клинику обратились родители 15-летнего школьника. Патология доставляла ему физический дискомфорт и трудности в подборе обуви. После диагностических мероприятий врачи приняли решение о плановом хирургическом лечении.
«Пациенту проведена реконструктивная операция и удаление шестого пальца. Подростку создано анатомически верное строение стопы и предупреждён физический дискомфорт, от которого он ежедневно страдал», – рассказала врач-травматолог-ортопед МОДКТОБ Джамиля Кукуева.
Она добавила, что со временем функциональность стопы придёт в норму, а последствия патологии исчезнут. Сейчас мальчик уже готовится к выписке.

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Готовность капремонта школы в посёлке Красково превысила 30%
21 апреля 2025, 14:42

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт школы №28 ведётся в посёлке Красково городского округа Люберцы, в настоящее время готовность объекта, расположенного по адресу: улица Чехова, дом №1, составляет 30,4%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас на объекте, общая площадь которого составляет свыше 1.7 тыс. квадратных метров, ведётся утепление фасада, отделочные работы, устройство входных групп и монтаж инженерных систем. На площадке заняты 57 человек, используется четыре единицы спецтехники», — говорится в сообщении.
В рамках капитального ремонта в школе должны обновить фасад и кровлю, заменить инженерные системы, установить новую сантехнику, двери и окна, провести отделку помещений и благоустройство пришкольной территории.

Все работы должны быть завершены до начала нового учебного года.

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Представители Подольской прокуратуры провели лекцию для школьников
21 апреля 2025, 14:30

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Лекцию для старшеклассников прочитали в подольской школе №32 представители местной прокуратуры: подольский городской прокурор, старший советник юстиции Иван Денисов и военный прокурор Подольского гарнизона, полковник юстиции Виктор Билык, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Ребятам рассказали историю образования прокуратуры, а также объяснили, в чём специфика этого государственного органа и как прокуратура защищает права граждан», — говорится в сообщении.
Особое внимание в ходе встречи представители прокуратуры уделили законам, которые касаются ответственности подростков за совершение различных преступлений. Гости также ответили на вопросы ребят относительно образования, которое должен получить прокурор, и личностных качеств, нужных для этой работы.

Иван Денисов и Виктор Билык (фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск)

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#подольск
#прокуратура
#школьники
#лекция
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Мошенники запугали подмосковного пенсионера помощью ВСУ и забрали 2,6 млн рублей
21 апреля 2025, 14:02

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Более 2,6 млн рублей выманили мошенники у 72-летнего жителя Солнечногорска под предлогом расследования уголовного дела о финансировании ВСУ, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Сначала пенсионеру позвонил неизвестный, представился сотрудником Мосэнергосбыта, заявил, что нужно заменить электросчётчики и обновить договор услуг, а для этого нужно продиктовать код из СМС-сообщения. Пенсионер так и сделал. А спустя несколько дней с ним связался ещё один незнакомец, заявивший, что он сотрудник ФСБ, а против пенсионера возбуждено уголовное дело за финансирование армии Украины», — говорится в сообщении.
Лжесотрудник ФСБ сказал, что для того, чтобы доказать свою непричастность, пенсионер обязан отдать все свои сбережения — якобы тогда они будут помещены на некий безопасный счёт. Пенсионер согласился, и тогда с ним связался третий участник мошеннической схемы. Он назвался сотрудником Росфинмониторинга и велел передать деньги подъехавшему курьеру.

Пенсионер отдал курьеру свыше полумиллиона рублей, около 8 тысяч евро и более 16 тысяч долларов. На следующий день мошенники снова позвонили и начали убеждать пенсионера снять деньги со счетов. Тогда пенсионер заподозрил неладное и обратился в полицию.

В результате оперативных мероприятий полицейские задержали курьера мошенников при передаче ему муляжа денег. Установлено, что этот тот самый курьер, который забирал деньги в первый раз. Сейчас ведётся розыск остальных аферистов.

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#мвд московской области
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В Подольске 26 апреля состоится «Парковая атлетика»
21 апреля 2025, 13:48

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Праздничное мероприятие «Парковая атлетика» состоится в двух парках городского округа Подольск в субботу, 26 апреля, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В парке имени Витора Талалихина в рамках мероприятия состоится массовая разминка «Зарядись энергией», которую проведёт подольское беговое движение «Дай 5». На Танцевальной веранде участники движения «Активное долголетие» устроят флешмоб «Радость движения». В программе также занятия скандинавской ходьбой и организованная ходьба по весенним тропам. А в павильоне «Сказочный лес» для детей организуют мастер-класс по созданию ёжика из пластилина и еловой шишки», — говорится в сообщении.
Гостей Детского парка также ждёт массовая разминка «Зарядись энергией» и открытые фитнес-тренировки на свежем воздухе. В программе также забег для юных и взрослых участников «Бегу по весне».

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Кроме того, в парке имени Талалихина можно будет принять участие в Всероссийском субботнике, а в Детском парке — в акции по раздельному сбору мусора.

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#подольск
#парки
#мероприятия
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#субботник
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В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья 78 человек
21 апреля 2025, 13:20

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

В Московской области реализуется программа по переселению жильцов из аварийных домов в новые квартиры, за минувшую неделю качественное жильё получили 78 переселенцев в шести подмосковных округах, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«На прошлой неделе из 32 аварийных жилых помещений общей площадью 1383 квадратных метра в округах Солнечногорск, Жуковский, Пушкинский, Дмитровский, Можайский и Люберцы переехали 78 человек», — говорится в сообщении.
Переселенцы могут получить квартиры в построенных специально для них домах или во вторичном жилом фонде, кроме того, они могут получить жилищные сертификат и приобрести по нему жильё в любом районе Подмосковья.

Расселение аварийного жилья проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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