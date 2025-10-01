В Подмосковье водители мотоциклов и электромобилей смогут парковаться бесплатно

01 октября 2025, 14:31

На региональном портале госуслуг Подмосковья теперь можно зарегистрировать мотоцикл и электромобиль и парковаться на платных парковках бесплатно. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса Московской области.







«Платные парковки работают сейчас в 25 подмосковных населённых пунктах. Всего доступно более пяти тысяч парковочных мест. Платными парковками в регионе уже воспользовались более 800 тысяч раз», – рассказали в ведомстве.