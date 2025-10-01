В Подмосковье водители мотоциклов и электромобилей смогут парковаться бесплатно
На региональном портале госуслуг Подмосковья теперь можно зарегистрировать мотоцикл и электромобиль и парковаться на платных парковках бесплатно. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса Московской области.
«Платные парковки работают сейчас в 25 подмосковных населённых пунктах. Всего доступно более пяти тысяч парковочных мест. Платными парковками в регионе уже воспользовались более 800 тысяч раз», – рассказали в ведомстве.Чтобы включить мотоцикл и электромобиль, оснащённый только электродвигателем, в реестр, нужно подать заявление на региональном портале госуслуг. Для этого необходимо выбрать соответствующую графу в разделе «Оформление, изменение, исключение, продление парковочного разрешения владельца двухколесного мотоцикла, мотороллера, другого двухколёсного мототранспортного средства или электромобиля». К заявлению надлежит прикрепить копии паспорта транспортных средств и свидетельства об их регистрации.
Срок предоставления услуги – шесть рабочих дней. Разрешение начнёт действовать после получения уведомления, в котором укажут срок его действия – один год. Дополнительно вносить номер разрешения никуда не нужно – он будет добавлен в систему автоматически. По истечении срока действия разрешения процедуру нужно будет пройти заново.
Как пояснили в ведомстве, после получения разрешения парковаться можно будет на любом свободном месте платной парковки. Вся информация о платных парковках доступна на сайте Минтранса Подмосковья.