У станции Малаховка открыли новый пешеходный переход через железную дорогу

30 сентября 2025, 21:43

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Между железнодорожными станциями Малаховка и Красково в городском округе Люберцы открыли рабочее движение по новому надземному пешеходному переходу через пути. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.





По данным ведомства, объект обеспечит безопасный и комфортный переход через железную дорогу более чем для 10 тысяч жителей ближайших районов.



«Пешеходный переход соответствует всем современным требованиям. Он остеклён, оборудован лестничными сходами, приспособлен для маломобильных граждан. Теперь более 10 тысяч жителей смогут комфортно и безопасно переходить железную дорогу. Благодаря этому объекту появились пешеходная связанность населённых пунктов Малаховка и Красково, а также доступ к объектам социальной инфраструктуры», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.