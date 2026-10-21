Новый путепровод у ж/д станции Люберцы-1 откроют в 2027 году

21 октября 2026, 11:35

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Путепровод через железную дорогу строят у станции Люберцы-1, он соединит Октябрьский проспект и Инициативную улицу. Работы проводятся по запросу жителей в рамках Народной программы «Единой России». Открыть движение по путепроводу планируют в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба партии.





В настоящее время северную и южную части Люберец соединяет тоннель на Волковской улице. Изначально он строился не для транспорта, а для пропуска ливневых и паводковых вод, и в нём регулярно застревают большегрузы. После создания нового переезда этот участок станет пешеходной зоной.





«В настоящее время на путепроводе уже смонтировал все шесть опор. Идёт укрупнительная сборка пролетного строения и переустройство инженерных коммуникаций. Параллельно проводится реконструкция Транспортной улицы», — рассказал глава округа Люберцы, секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Волков.