В Шаховской завершили капремонт спортивного комплекса
Капитальный ремонт спорткомплекса «Шаховской ДОК», расположенного на 1-ой Советской улице, выполнили на 100%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Работы в здании общей площадью более 970 квадратных метров велись в течении года. Ремонт проводился за счёт регионального бюджета в рамках программы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
«В ходе ремонта в спорткомплексе, построенном 44 года назад, обновили фасад и кровлю, заменили внутренние коммуникации, двери и окна, а также провели отделку помещений. Прилегающую территорию благоустроили», — говорится в сообщении.Комплекс с боксёрским рингом и татами для единоборств откроют для посетителей в текущем году.