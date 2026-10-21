В Шаховской завершили капремонт спортивного комплекса

21 октября 2026, 11:12

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт спорткомплекса «Шаховской ДОК», расположенного на 1-ой Советской улице, выполнили на 100%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Работы в здании общей площадью более 970 квадратных метров велись в течении года. Ремонт проводился за счёт регионального бюджета в рамках программы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.





«В ходе ремонта в спорткомплексе, построенном 44 года назад, обновили фасад и кровлю, заменили внутренние коммуникации, двери и окна, а также провели отделку помещений. Прилегающую территорию благоустроили», — говорится в сообщении.