В Подмосковье запустили производство комплектующих для трамваев
Серийный выпуск комплектующих для тележек трамвайного вагона наладила в Павловском Посаде компания «Транспортная техника» («Транстех»). Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Проект реализовали благодаря поддержке федерального Фонда развития промышленности (ФРП).
«Инвестиции в проект составили 190 миллионов рублей. Из них 150 миллионов предоставил ФРП в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия», — объяснила зампред областного правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.С помощью Фонда компания закупила токарные и фрезерные станки с программным управлением. Годовой объём продукции составит до 2 400 единиц, в том числе 1 200 трамвайных колес, 600 трамвайных муфт и 600 трамвайных осей.