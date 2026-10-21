Реабилитацию в стационарах Подмосковья прошли в этом году более 17 тысяч человек

21 октября 2026, 10:19

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Свыше 17 тысяч жителей Московской области прошли бесплатную реабилитацию в стационарах региона после перенесённых травм и заболеваний с начала текущего года. Об этом рассказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, сообщает пресс-служба регионального парламента.





В больницах Подмосковья под реабилитацию отведены боле 800 коек.





«Процесс лечения в регионе выстроен непрерывно — от острого отделения до восстановления. В этом году медицинскую реабилитацию в стационарных условиях прошли более 17 тысяч жителей — почти на полторы тысячи человек больше, чем в 2025 году», — сказал Голубев.