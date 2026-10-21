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Реабилитацию в стационарах Подмосковья прошли в этом году более 17 тысяч человек

оригинал Фото: istockphoto.com/kzenon

Свыше 17 тысяч жителей Московской области прошли бесплатную реабилитацию в стационарах региона после перенесённых травм и заболеваний с начала текущего года. Об этом рассказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, сообщает пресс-служба регионального парламента.



В больницах Подмосковья под реабилитацию отведены боле 800 коек.

«Процесс лечения в регионе выстроен непрерывно — от острого отделения до восстановления. В этом году медицинскую реабилитацию в стационарных условиях прошли более 17 тысяч жителей — почти на полторы тысячи человек больше, чем в 2025 году», — сказал Голубев.
Он добавил, что направление на курс реабилитации даёт пациенту лечащий врач. Программы восстановления составляются индивидуально.
Лев Каштанов

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