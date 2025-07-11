Новый сервис «Сделано в Подмосковье» начал продвигать региональную продукцию

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Для продвижения продукции региональных сельхозпроизводителей, фермеров и продавцов запущен онлайн-сервис «Сделано в Подмосковье». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.



«На сервисе собран каталог участников рынка Подмосковья, представлена выпускаемая продукция, создана интерактивная карта предприятий и фермерских хозяйств с описанием деятельности и контактной информацией. Сервис станет инструментом поддержки подмосковных производителей», – говорится в сообщении.
Формирование каталога продолжается. До 30 июля компании могут пройти регистрацию, чтобы воспользоваться возможностями платформы.

Как отметили в министерстве, интерактивный сервис удобен и для потребителей: на нём можно выбирать продукты напрямую от производителей. А для предприятий это площадка по продвижению и реализации товаров.

Регистрация для создания персональной страницы компании доступна через раздел «Присоединиться к сервису». ​




Лора Луганская

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