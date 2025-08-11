Новый сервис упростил для жителей Подмосковья выдачу писем и бандеролей

11 августа 2025, 18:27

оригинал Фото: Фотобанк МО

Клиенты Почты России теперь могут получать письма и бандероли, минуя оператора. Корреспонденция будет ждать их в почтоматах, установленных в отделениях, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.







«Раньше забрать из почтоматов можно было только посылки и мелкие пакеты. Новый сервис позволяет получать письма и бандероли на автоматических почтовых станциях самостоятельно, без участия оператора отделения. Сделать это можно меньше чем за минуту. Если адресату пришло несколько отправлений, их положат в одну ячейку почтомата. Услуга доступна получателям, номер телефона которых был указан при отправке», – пояснили в министерстве.