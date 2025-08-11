Новый сервис упростил для жителей Подмосковья выдачу писем и бандеролей
Клиенты Почты России теперь могут получать письма и бандероли, минуя оператора. Корреспонденция будет ждать их в почтоматах, установленных в отделениях, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
«Раньше забрать из почтоматов можно было только посылки и мелкие пакеты. Новый сервис позволяет получать письма и бандероли на автоматических почтовых станциях самостоятельно, без участия оператора отделения. Сделать это можно меньше чем за минуту. Если адресату пришло несколько отправлений, их положат в одну ячейку почтомата. Услуга доступна получателям, номер телефона которых был указан при отправке», – пояснили в министерстве.Как только отправление будет готово к выдаче в почтомате, клиенту придёт уведомление, в котором будут указаны срок хранения и код для получения. Сегодня получить письмо или посылку таким способом можно в 70 почтовых отделениях Московской области.