Подмосковные пенсионеры около 700 раз оформили денежную компенсацию онлайн

05 августа 2025, 22:44

оригинал Фото: Istock / shironosov

Ежемесячную денежную компенсацию для неработающих пенсионеров старше 65 лет с начала года на портале госуслуг Подмосковья оформили около 700 раз. Такие данные привели в пресс-службе Мингосуправления, информационных технологий и связи Московской области.







«Оформить такую компенсацию онлайн могут неработающие пенсионеры в возрасте от 65 лет и доходом менее 18 тыс. рублей. При этом нужно постоянно проживать в Московской области как минимум 10 лет. Кроме того, пенсионер должен жить один или вместе с другими неработающими пенсионерами», – рассказали в ведомстве.