Подмосковные пенсионеры около 700 раз оформили денежную компенсацию онлайн
Ежемесячную денежную компенсацию для неработающих пенсионеров старше 65 лет с начала года на портале госуслуг Подмосковья оформили около 700 раз. Такие данные привели в пресс-службе Мингосуправления, информационных технологий и связи Московской области.
«Оформить такую компенсацию онлайн могут неработающие пенсионеры в возрасте от 65 лет и доходом менее 18 тыс. рублей. При этом нужно постоянно проживать в Московской области как минимум 10 лет. Кроме того, пенсионер должен жить один или вместе с другими неработающими пенсионерами», – рассказали в ведомстве.Услуга «Предоставление ежемесячной денежной компенсации 65+» доступна на регпортале в разделе «Гражданам» – «Соцподдержка» – «Соцпомощь». Она предоставляется бесплатно в течение семь рабочих дней.
При этом к услуге подключён сервис предпроверки наличия ранее назначенной меры социальной поддержки. Если компенсация уже была назначена, при подаче нового заявления на экране появится сообщение об этом.